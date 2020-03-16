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Рекреационную зону планируют создать на реке в приморском Артеме

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В городе Артем Приморского края планируют создать рекреационную зону на реке Озерные Ключи. «Дорожную карту» проекта должны разработать к 20 апреля.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Артемовского городского округа, сейчас специалисты прорабатывают этапы реализации проекта. Необходимо определить статус земельных участков, муниципалитет должен выполнить все требования для создания инвестпроекта.

Кроме того, рассматриваются варианты реконструкции или капремонта гидротехнического сооружения, расположенного в районе Второй плотины. Здесь должны воссоздать искусственные водоемы.

Перед властями также стоит задача создать проект благоустройства территории вдоль береговой линии от точки в районе Второй плотины до моста Кирова. Он должен стать либо частью рекреационной зоны, либо самостоятельным проектом.

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