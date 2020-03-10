Социальные магазины предлагают открыть в Приморском крае

В Приморском крае предлагают создать социальные магазины для обеспечения местных жителей значимыми продовольственными товарами по приемлемым ценам. Инициативу обсудили на совещании с органами исполнительной власти, которое состоялось 10 марта под руководством председателя правительства Приморья Веры Щербиной.

Как сообщили ИА PrimaMedia в правительстве края, для создания соцмагазинов планируется найти неиспользуемые по назначению здания и реконструировать их. Подобрать помещения, по словам Веры Щербиной, позволит масштабная инвентаризация, проводимая в регионе.

Между тем министр промышленности и торговли края Сергей Калитин отметил, что сеть социальных магазинов будет включать в себя торговые предприятия, мелкооптовые рынки и склады-хранилища. Свои точки реализации также получат местные товаропроизводители.

Вера Щербина подчеркнула, что социально значимые товары на таких площадках должны быть дешевле на 15–20%, чем в сетевых магазинах. Подобные точки необходимы по всему Приморью, отметила председатель краевого правительства.

Задачу обеспечить жителей региона продукцией местных производителей по доступным ценам поручил губернатор Олег Кожемяко.