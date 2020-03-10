Прямой эфир

Социальные магазины предлагают открыть в Приморском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском крае предлагают создать социальные магазины для обеспечения местных жителей значимыми продовольственными товарами по приемлемым ценам. Инициативу обсудили на совещании с органами исполнительной власти, которое состоялось 10 марта под руководством председателя правительства Приморья Веры Щербиной.

Как сообщили ИА PrimaMedia в правительстве края, для создания соцмагазинов планируется найти неиспользуемые по назначению здания и реконструировать их. Подобрать помещения, по словам Веры Щербиной, позволит масштабная инвентаризация, проводимая в регионе.

Между тем министр промышленности и торговли края Сергей Калитин отметил, что сеть социальных магазинов будет включать в себя торговые предприятия, мелкооптовые рынки и склады-хранилища. Свои точки реализации также получат местные товаропроизводители.

Вера Щербина подчеркнула, что социально значимые товары на таких площадках должны быть дешевле на 15–20%, чем в сетевых магазинах. Подобные точки необходимы по всему Приморью, отметила председатель краевого правительства.

Задачу обеспечить жителей региона продукцией местных производителей по доступным ценам поручил губернатор Олег Кожемяко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дефицит бюджета Приморья вырос почти до 20 млрд рублей
Овощи в Приморском крае подорожали на 30%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020