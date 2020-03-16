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ОНФ открывает волонтерские штабы в 12 регионах страны

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ОНФ открывает волонтерские штабы в 12 регионах страны. Активисты будут помогать пожилым людям, поскольку из-за угрозы коронавируса многие вынуждены оставаться дома.

«У нас в каждом регионе есть комплексные центры социальной помощи, они работают. Но сегодня в связи с нагрузкой огромной и им нужна помощь. Поэтому ОНФ вышел с идеей необходимости нашим активистам принять активное участие», — рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Волонтеры будут помогать с покупкой лекарств и продуктов, выгуливать домашних питомцев и выносить мусор.

«С 23 марта ОНФ запустит в этих регионах колл-центры, которые будут принимать отдельно звонки от граждан, которым нужна будет помощь. Эти граждане будут рассказывать о своих проблемах, и операторами будут маршрутизироваться и подаваться эти заявки в волонтёеские организации, которые смогут помочь», — добавил член центрального штаба ОНФ Павел Савчук.

В планах ОНФ создать штабы во всех 85 регионах.

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