В Москве строят новую больницу для заразившихся коронавирусом. Учреждение состоит из быстровозводимых конструкций.

«Сейчас задействовано более 500 единиц техники, более 2 тыс. человек находится сейчас на работах по подготовке территории. Будет большой лечебный блок, где будет проводиться лечение людей, которые будут переносить заболевание в более легкой форме, и при этом врачи будут готовы мгновенно переключиться на интенсивное лечение. Это огромный, большой госпиталь», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Новый корпус станет дополнением стационара в Коммунарке. Больницу оснастят современной медицинской техникой.