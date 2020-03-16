В РФПИ разработали экспресс-тест на коронавирус

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Российский фонд прямых инвестиций выводит на мировой рынок уникальный тест на коронавирус. Это совместная разработка российских и японских ученых. Система применяет метод изотермальной молекулярной диагностики. Главное преимущество теста — возможность его прохождения вне лабораторий. Все необходимые инструменты помещаются в небольшой чемодан. Для диагностики достаточно 30 минут. Точности и такой скорости удалось добиться после изучения образцов вируса, доставленных из Китая. Сейчас фонд ведет активную работу с правительством Российской Федерации, а также с Роспотребнадзором для регистрации тестов и дальнейшем распространении их по миру. Уже поступили заказы на 500 тыс. экземпляров теста из-за рубежа. В том числе из Австрии и Арабских Эмиратов. Фонд также получил от партнеров из ОАЭ грант на поддержку разработки вакцины.