На Мальдивах открыли первый в мире курорт для больных коронавирусом

Первый в мире островной курорт для изоляции туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции COVID-19, открыли на Мальдивах. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает Ассоциация Туроператоров (АТОР) со ссылкой на правительство Мальдив и South China Morning Post.

Отель построили за 10 дней в 24 км от столицы Мале на острове Виливару (Атолл Каафу).