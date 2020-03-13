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На Мальдивах открыли первый в мире курорт для больных коронавирусом

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Первый в мире островной курорт для изоляции туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции COVID-19, открыли на Мальдивах. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает Ассоциация Туроператоров (АТОР) со ссылкой на правительство Мальдив и South China Morning Post.

Отель построили за 10 дней в 24 км от столицы Мале на острове Виливару (Атолл Каафу).

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