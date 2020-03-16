Злоумышленники «заминировали» пять самолетов за день

Неизвестные сообщили о минировании пяти самолетов, выполняющих внутренние рейсы по России. По словам источника в экстренных службах, это рекорд за один день.

Последним на данный момент стал самолет, следующий из Москвы в Челябинск. Информация о минировании поступила на электронную почту столичного аэропорта Шереметьево, передает ТАСС. Он не меняет курс после поступления данных.

Ранее «заминированные» самолеты из Москвы в Уфу, Пермь и Тюмень штатно приземлились в местах назначения, передает «РИА Новости». Также поступали сообщения о взрывчатке на самолете, следующем из Новосибирска в Москву. Последний должен сесть в столице в 18:27 мск.

14 марта злоумышленники сообщили о минировании четырех воздушных судов. Источники рассказали, что речь шла и об этом же рейсе из Новосибирска в Москву.