SpaceX отменила запуск Falcon 9 в момент старта

Корпорация SpaceX отменила запуск Falcon 9 за несколько минут до старта. Ракета должна была вывести на орбиту 60 спутников проекта Starlink. В компании сообщили, что это был стандартный автоматический отбой, вызванный перерывом между поступлением данных во время проверки мощности двигателя. Новая дата запуска будет объявлена после того, как SpaceX получит подтверждение такой возможности.