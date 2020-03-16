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Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Ульяновской области

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В Ульяновской области на трассе опрокинулся автобус, в котором находились 11 человек. Пассажирам удалось самостоятельно покинуть транспортное средство.

ДТП произошло на территории Тереньгульского района, вблизи села Солдатская Ташла. Автобус Citroen, который ехал из Ульяновска в Кузнецк, выехал на пределы проезжей части и перевернулся. В салоне находились 11 человек, все пассажиры — взрослые, сообщает 1ul.ru.

Пассажирам удалось самостоятельно покинуть салон автобуса. К медикам в Ульяновске обратилась женщина 1952 года рождения. Информации о других пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы вечером 15 марта столкнулись четыре автомобиля такси.

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