Прямой эфир

Мишустин назначил Виктора Фисенко заместителем главы Минздрава России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко заместителем министра здравоохранения. Распоряжение опубликовано в понедельник, 16 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Фисенко Виктора Сергеевича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации», — отмечается в документе.

Ранее, с 2019 года, Фисенко работал директором департамента здравоохранения Приморского края. Он курировал вопросы спорта и физической культуры.

21 января президент России Владимир Путин подписал указ о формировании нового кабмина под руководством Михаила Мишустина, сменившего на этом посту Дмитрия Медведева.

В новом правительстве на своих местах остались главы 12 ведомств: Минобороны, МИДа, МВД, Минэнерго, Минпромторга, Минтранса, Минфина, Минсельхоза, Минвостокразвития, Минстроя, МЧС и Минприроды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики
Мишустин подписал распоряжение о назначении нового председателя ФОМС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020