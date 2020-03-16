Мишустин назначил Виктора Фисенко заместителем главы Минздрава России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко заместителем министра здравоохранения. Распоряжение опубликовано в понедельник, 16 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Фисенко Виктора Сергеевича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации», — отмечается в документе.

Ранее, с 2019 года, Фисенко работал директором департамента здравоохранения Приморского края. Он курировал вопросы спорта и физической культуры.

21 января президент России Владимир Путин подписал указ о формировании нового кабмина под руководством Михаила Мишустина, сменившего на этом посту Дмитрия Медведева.

В новом правительстве на своих местах остались главы 12 ведомств: Минобороны, МИДа, МВД, Минэнерго, Минпромторга, Минтранса, Минфина, Минсельхоза, Минвостокразвития, Минстроя, МЧС и Минприроды.