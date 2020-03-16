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Международный фестиваль музыки Баха пройдет в Твери в конце марта

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В Твери 21 марта, в день рождения Иоганна Себастьяна Баха, состоится XXVIII Международный фестиваль музыки Баха. Торжественное открытие пройдет в концертном зале Тверской академической филармонии. В этом году тема праздника музыки обозначена как «Бах. Бетховен. Мировая классика!».

Как пишут «Тверские ведомости», в первый день фестиваля планируется выступление Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата», а также лауреатов международных конкурсов Дмитрия Булгакова (гобой), Романа Минца (скрипка, Великобритания), Антона Дресслера (кларнет, live электроника, Италия).

Ожидается традиционный концерт стипендиатов губернатора Тверской области «Молодые дарования Тверского края», заслуженной артистки России Яны Иваниловой (сопрано) и профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского Ольги Филипповой (клавесин).

Ценители классической музыки услышат выступление солиста Московской государственной академической филармонии, заслуженного артиста России Александра Фисейского (орган). Завершится праздник 1 апреля спектаклем-концертом «Композиторы с прибаБахом» от автора книги «Сам ты Гендель» Марии Пустовит.

Тверской фестиваль музыки является одним из наиболее ярких ежегодных форумов России. Он включен в Европейскую ассоциацию фестивалей. Впервые состоялся в 1993 году и за эти годы принял ведущие оркестровые и хоровые коллективы России и зарубежных стран.

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