Прямой эфир

Уникальное озеро на Алтае скоро покинут лебеди

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Алтайском крае скоро опустеет озеро Светлое рядом с селом Урожайное. С наступлением тепла в апреле с озера улетят лебеди-кликуны, которые проводят там зиму. Они отправятся на гнездование в полярные районы.

Как пишет altapress.ru, озеро Светлое считается уникальным. Дело в том, что из-за многочисленных родников температура в нем зимой не опускается ниже +6 градусов. Оно не замерзает, лебедям здесь комфортно.

На озере учрежден государственный природный комплексный заказник «Лебединый». Охраной занимается краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайприрода». Его специалисты подкармливают птиц. Так, на зиму для лебедей и уток заготавливают примерно 20 т зерносмеси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первых вернувшихся с зимовки лебедей заметили в Татарстане
На Алтае женщина решила продать корягу за 2 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020