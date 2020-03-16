Уникальное озеро на Алтае скоро покинут лебеди

В Алтайском крае скоро опустеет озеро Светлое рядом с селом Урожайное. С наступлением тепла в апреле с озера улетят лебеди-кликуны, которые проводят там зиму. Они отправятся на гнездование в полярные районы.

Как пишет altapress.ru, озеро Светлое считается уникальным. Дело в том, что из-за многочисленных родников температура в нем зимой не опускается ниже +6 градусов. Оно не замерзает, лебедям здесь комфортно.

На озере учрежден государственный природный комплексный заказник «Лебединый». Охраной занимается краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайприрода». Его специалисты подкармливают птиц. Так, на зиму для лебедей и уток заготавливают примерно 20 т зерносмеси.