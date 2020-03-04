Первых вернувшихся с зимовки лебедей заметили в Татарстане

В Татарстан начали возвращаться с зимовки лебеди. Первых птиц заметили в нескольких районах республики специалисты государственного комитета по биоресурсам.

Лебедей видели в пойме реки Волги в природном заказнике «Спасский» в Спасском районе, на промоинах реки Камы в Нижнекамском районе.

Специалисты объясняют это раннее возвращение аномально теплой погодой. Повода для беспокойства у них нет, поскольку для лебедей достаточно еды, а водоемы уже освободились ото льда.

По словам доцента кафедры общей экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Дениса Тишина, которые приводит Inkazan.ru, не только лебеди вернулись с зимовки раньше обычного. Уже в середине февраля в Татарстан прилетели чайки и зеленушки.

В конце февраля в Казани был установлен шестой температурный рекорд за 2020 год. В один из дней воздух прогревался до +5,6 градуса.