Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал разрыв творческих и финансовых отношений с певицей Наргиз Закировой. По его словам, он никогда не встречал в своей жизни такого неприятного человека, как его бывшая подопечная.

«Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире», — цитируют «РИА Новости» слова Фадеева в воскресенье, 15 марта.

В августе 2019 года у Фадеева произошел конфликт с артисткой его лейбла MALFA певицей Наргиз Закировой. Сообщалось, что из-за того, что певица перестала выходить на связь, продюсерский центр расторг с ней контракт и запретил исполнять песни Фадеева. В ответ Наргиз заявила о травле и срыве концертного тура, а виновной в случившемся она назвала еще одну артистку продюсерского центра — Ольгу Серябкину, которая якобы де-факто им руководит.

27 октября зрители раскритиковали концерт Закировой в Доме офицеров в Уссурийске. По словам очевидцев, исполнительница была в нетрезвом состоянии, принесла на выступление бутылку виски и много ругалась матом.

30 октября Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла. По его словам, контракты отдали в безвозмездное пользование всем артистам за исключением двух из них, с кем не удалось договориться.

В феврале этого года концерты певицы в Краснодаре и Ростове-на-Дону были отменены по техническим причинам. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты.