Суйков выиграл золотую медаль в хаф-папе на чемпионате России

Сноубордист Максим Суйков выиграл золото в хайф-папе в проходившем в Красноярске чемпионате России по сноуборду в акробатических дисциплинах.

Его результат составил 92,00. Серебро у Ярослава Ленчевского (86,60). Бронзовым призёром стал Кирилл Калинин (82,40).

У женщин первую ступень пьедестала заняла Елизавета Богданова (80,60), на втором месте Юлия Пройдина (73,60) и венчает тройку лидеров Елена Костенко (66,00).

Ранее в слоуп-стайле победили Влад Хадарин и Екатерина Косова, в биг-эйре — Михаил Матвеев и Варвара Романова.