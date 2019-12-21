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Россиянка впервые победила на соревнованиях по фристайлу на хаф-пайпе

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Фото: TASS/ZUMA
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Российская лыжница Валерия Демидова завоевала золотую медаль на соревнованиях по фристайлу на хаф-пайпе на этапе кубка мира в Китае. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.

Демидова заработала 92,50 баллов своим выступлением. Второе место заняла Рейчел Каркер из Канады (88,75 баллов), третье — Ли Фанхуэй из Китая (86,50 баллов).

Отмечается, что чемпионство 19-летней россиянки стало первой золотой наградой для России в этой дисциплине.

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