Скончался британский музыкант и перформер Дженезис Брейер Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон), передает The New York Times.

Артист скончался в возрасте 70 лет. В заявлении дочерей исполнителя говорится, что он умер дома в Нью-Йорке 14 марта от лейкемии.

Пи-Орридж родился 22 февраля 1950 года. В 1969-м образовал собственную перформанс-группу, которая позднее переформировалась в музыкальный коллектив Throbbing Gristle. Он читается одним из основателей музыкального стиля индастриал. Этот термин был введен им и перфоманс-артистом Монте Казаззой при основании лейбла Industrial Records в 1976 году.

Пи-Орридж также основал группу Psychic TV, которая помогала продвигать его собственную религиозную организацию Thee Temple Ov Psychick Youth («Храм душевной молодости»). В результате он был вынужден переехать из Великобритании в США. Кроме того, организовал музыкально-разговорный проект Thee Majesty.