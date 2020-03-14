Фуркад объявил о завершении карьеры биатлониста
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Последний старт в карьере Фуркад проведет в субботу, участвуя в гонке преследования. Смешанные эстафеты предпоследнего этапа в финском Контиолахти и заключительный этап в Холменколлене отменены из-за угрозы распространения коронавируса.
Мартен Фуркад заявил, что завершает карьеру, так как хочет уделять больше внимания семье, и благодарит всех, кто помог ему в становлении карьеры и на протяжении 20 лет был рядом и поддерживал его.
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Последний старт в карьере Фуркад проведет в субботу, участвуя в гонке преследования. Смешанные эстафеты предпоследнего этапа в финском Контиолахти и заключительный этап в Холменколлене отменены из-за угрозы распространения коронавируса.
Мартен Фуркад заявил, что завершает карьеру, так как хочет уделять больше внимания семье, и благодарит всех, кто помог ему в становлении карьеры и на протяжении 20 лет был рядом и поддерживал его.