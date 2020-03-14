Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил телеканал CNBC.

«Я принял решение уйти в отставку… чтобы уделять больше времени филантропическим проектам, включая глобальное здравоохранение и развитие, образование и проблемы изменения климата», — заявил 64-летний предприниматель.

По словам Гейтса, он также покинет совет директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.

В конце января сообщалось, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о выделении $10 млн для оперативной борбы с распространением нового типа коронавируса.

Основанная в 1975 году Гейтсом и Полом Алленом Microsoft — одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Рыночная капитализация корпорации составляет более $700 млрд.