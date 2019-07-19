Билл Гейтс и Мишель Обама возглавили рейтинг общественных деятелей

Американский предприниматель, основатель компании Microsoft Билл Гейтс и бывшая первая леди США Мишель Обама возглавили рейтинг самых почитаемых в мире общественных и государственных деятелей. Об этом свидетельствуют данные опроса соцслужбы YouGov.

Мишель Обама заняла первое место, потеснив американскую телеведущую Опру Уинфри, а также актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли. Пятерку лидеров закрывают королева Великобритании Елизавета II и британская актриса Эмма Уотсон.

В рейтинге среди мужчин на втором месте оказался бывший президент США Барак Обама, за ним идет известный актер Джеки Чан. На четвертом месте по-прежнему глава Китая Си Цзиньпин, а на пятом остался основатель корпорации Alibaba Джек Ма.

На десятой строке рейтинга оказался президент России Владимир Путин, обогнав на четыре позиции американского лидера Дональда Трампа. Единственными спортсменами в рейтинге оказались Криштиану Роналду и Лионель Месси на седьмом и девятом местах соответственно.

10 июля американский Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Рейтинг возглавила певица Тейлор Свифт, чей доход оценивается в $185 млн. За ней следует модель Кайли Дженнер ($170 млн), а замыкает тройку лидеров рэпер Канье Уэст ($150 млн).