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Премьеру фильма «Форсаж 9» перенесли на 2021 год

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Фото: UPI
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Мировую премьеру девятой части франшизы кинокомпании Universal «Форсаж» перенесли на апрель 2021 года из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении Universal Pictures International Russia, поступившем в «Известия» в пятницу, 13 марта.

«В США картина выйдет в кино 2 апреля 2021 года. Российская дата выхода будет объявлена чуть позже», — отмечается в сообщении.

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В кинокомпании добавили, что «стало очевидно», что в случае выпуска фильма в мае 2020 года не все фанаты смогут его посмотреть. «Мы понимаем ваше разочарование, но мы в первую очередь думаем о вашей безопасности. Этот шаг позволит нашей огромной семье по всему миру посмотреть фильм одновременно», — говорится в релизе.

По данным телеканала CNBC, фильм Джастина Лина об истории уличного гонщика Доминика Торетто и его команды должен был выйти 22 мая.

Ранее 4 марта на ноябрь перенесли премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», запланированной на апрель. Однако причина такого решения не называлась. За день до этого соответствующее решение приняли в отношении комедии «Кролик Питер». По данным издания The Hollywood Reporter, релиз перенесли с 27 марта на 7 августа.

В начале февраля стало известно, что премьеры нескольких голливудских кинолент в Китае не состоятся из-за коронавируса: в стране закрыты около 70 тыс. кинотеатров. Эксперты считают, что это заметно скажется на американской киноиндустрии, поскольку меру приняли за несколько дней до вручения премии «Оскар», а фавориты этой награды обычно делают в КНР хорошую кассу после церемонии.

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