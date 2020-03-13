В Москве объявили об эвакуации 10 судов из-за сообщений о минировании

Десять районных судов эвакуируют в столице из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили в пятницу, 13 марта, в пресс-службе Мосгорсуда.

«Кунцевский, Лефортовский, Чертановский, Басманный, Головинский, Коптевский, Зеленоградский, Измайловский, Щербинский, Савеловский районные суды эвакуируют из-за угрозы взрыва», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя суда.

По словам источника в экстренных службах города, в эти суды поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва.

Он добавил, что аналогичное анонимное сообщение поступило в детский сад на улице Черняховского на северо-западе столицы.

Волна сообщений о минированиях в российской столице и регионах началась еще в ноябре 2019 года. Злоумышленники отправляют электронные письма с угрозами взрывов в различные учреждения и организации, сообщает «Москва 24».

11 марта сообщалось, что злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск–Москва.