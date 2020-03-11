Неизвестные сообщили о минировании вылетевшего из Иркутска самолета

Злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск–Москва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах в среду, 11 марта.

«На борту находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа. Самолет должен приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск», — сообщил источник.

Собеседник агентства отметил, что самолет не намерен менять курс и запрашивать экстренную посадку, а приземлится в столичном аэропорту.

5 марта сигналы о «минировании» получили сразу три пассажирских самолета, лайнерам пришлось уйти на вынужденную посадку. Так, сообщения поступили о якобы взрывных устройствах на борту А320, вылетевшем из Москвы, Airbus А319, следовавшем из Санкт-Петербурга в Симферополь, и Sukhoi Superjet 100, выполнявшем рейс Москва–Сыктывкар.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что в отношении «вот таких людей спецслужбы работают».

Аналогичные инциденты произошли 3 марта с двумя лайнерами, летевшими из Владивостока в Москву и из Новосибирска в Москву.