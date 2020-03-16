Что посеешь, то и пожнешь: зачем хмонгам столько цветов

Хмонги — народ, живший когда-то в долине реки Хуанхэ, но во времена гонений расселившийся по горным районам Китая, Вьетнама, Лаоса, Таиланда. Среди племен в зависимости от цвета одежды выделяют «черных», «красных», «белых», «синих», «разноцветных». Особенности быта «цветочных» хмонгов из Вьетнама — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Gerhard Zwerger-Schoner
Хмонгов, живущих в окрестностях Шапы — местного центра горного туризма, — называют «цветочными» за то, что женщины носят яркие наряды, украшенные вышивкой
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Фото: Getty Images/Jacob Maentz
Они живут высоко в горах и занимаются земледелием, как и их предки когда-то на равнинах, — выращивают рис, кукурузу, батат
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Фото: Global Look Press/Stefan Auth
Хмонги строят свои дома из дерева. Они располагаются на горных склонах рядом с источниками воды
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Фото: Getty Images/Jacob Maentz
Хмонги верят, что у дома, а также у каждого предмета в доме есть своя душа. Домашние духи защищают их от злых сил
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Фото: Getty Images/Gonzalo Azumendi
Чтобы выйти из дома и вернуться в целости и сохранности, приходится брать с собой специальный защитный амулет
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Nicolas Economou
В семьях хмонгов царит патриархат — мужчина решает все вопросы в семье и является главным наследником
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Фото: Getty Images/John W Banagan
Женщина на наследство права не имеет, а выходя замуж, может взять с собой только украшения и платья
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Фото: Global Look Press/Egmont Strigl
Замуж девушки выходят очень рано — в 14–15 лет
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Фото: Getty Images/Jacob Maentz
Замужние женщины должны заниматься домом и рожать детей — их у хмонгов обычно очень много. Чем многочисленнее семья и чем больше рабочих рук, тем выше ее авторитет
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Фото: Getty Images/leisuretime70
Одно из немногочисленных развлечений — вышивка, создание нарядов и украшений
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Фото: Getty Images/Todd Brown
В последнее время важной статьей доходов для хмонгов стал туризм — в Шапе путешественники могут купить необычные украшения и одежду с затейливой вышивкой
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