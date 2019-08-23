Собиратель змей: как живет пожарный из Таиланда с необычной специализацией

Пожарные Бангкока сегодня чаще сталкиваются с просьбами помочь поймать пробравшуюся в дом змею, чем справиться с огнем. Ежедневно им поступает до ста подобных вызовов, в то время как о пожаре сообщают только в паре-тройке случаев. Помогает жителям столицы Таиланда в том числе 52-летний ловец змей Пиньо Пупкиньо. Увидеть, как выглядит его работа и жизнь его подопечных, можно в галерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Soe Zeya
Сам Пиньо говорит, что чаще всего приходится сталкиваться с неядовитыми питонами (на фото). На их долю приходится до 70% случаев, еще около 30% — это кобры и другие ядовитые змеи
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Фото: REUTERS/Soe Zeya
Пиньо в ожидании очередного вызова в своей пожарной части
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Фото: REUTERS/Soe Zeya
А так выглядит профессиональный инструментарий ловца змей в Таиланде
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Фото: REUTERS/Soe Zeya
Обычно ловцы работают вручную, при этом здесь требуется спокойствие и очень хорошая выдержка — любое неосторожное движение может закончиться укусом
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Фото: REUTERS/Soe Zeya
Пиньо занимается отловом змей уже 16 лет. Сам он был самоучкой, зато теперь преподает на курсах, чтобы научить других этому ремеслу
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Фото: REUTERS/Soe Zeya
Пожарный с питоном, пойманным во время ночного выезда в один из домов Бангкока
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Фото: REUTERS/Soe Zeya
Обычно ядовитых змей после отлова отвозят к специалистам, которые извлекают у них яд, из которого делают противоядие. Потом пресмыкающихся ждет разная судьба — эта кобра попала к уличным торговцам
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Фото: REUTERS/Soe Zeya
Всего за свою карьеру, по словам Пиньо Пупкиньо, он изловил около 10 тыс. змей, каждый год на его долю приходится около 800 пресмыкающихся
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Фото: REUTERS/Soe Zeya
Это — одна из представительниц семейства ядовитых гремучих змей
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Фото: REUTERS/Soe Zeya
Некоторых из пойманных змей Пиньо забирает в пожарную часть, чтобы самому заботиться о них в свободное от работы время
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Фото: REUTERS/Soe Zeya
Как, например, об этой кобре, которую он показывает посетителям в пожарной части
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