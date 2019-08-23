Собиратель змей: как живет пожарный из Таиланда с необычной специализацией

Пожарные Бангкока сегодня чаще сталкиваются с просьбами помочь поймать пробравшуюся в дом змею, чем справиться с огнем. Ежедневно им поступает до ста подобных вызовов, в то время как о пожаре сообщают только в паре-тройке случаев. Помогает жителям столицы Таиланда в том числе 52-летний ловец змей Пиньо Пупкиньо. Увидеть, как выглядит его работа и жизнь его подопечных, можно в галерее «Известий»