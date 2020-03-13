Сергея Иванова переизбрали на должность гендиректора «Алросы»

Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» переизбрал Сергея Иванова на должность генерального директора сроком на пять лет. Об этом сообщается на сайте компании в пятницу, 13 марта.

Отмечается, что решение было принято единогласно. Глава Республики Саха (Якутия), где сосредоточена основная деятельность компании, Айсен Николаев заявил, что компания играет системообразующую роль в экономике республики, так как налоговые и дивидендные выплаты составляют значительную часть республиканского бюджета.

«Поэтому мы приветствуем сложившийся за три года эффективный диалог с менеджментом компании по всем важным для республики и компании вопросам», — подчеркнул он.

В свою очередь Сергей Иванов поблагодарил совет за доверие и обозначил задачи на ближайшую перспективу.

Иванов возглавил компанию в марте 2017 года. Срок действия его контракта составлял три года.

В октябре прошлого года «Алроса» добыла в Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в Якутии двойной алмаз. По оценке ученых, его возраст может составлять более 800 млн лет.

«Алроса» — крупнейшая алмазодобывающая компания с 27% долей в мировом объеме добычи алмазов. Она занимается добычей на территории Республики Саха (Якутия), в Архангельской области и в Анголе.