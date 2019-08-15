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Редкий розовый бриллиант из России оценили в $65 млн

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российская алмазодобывающая компания «Алроса» намерена продать розовый бриллиант «Дух розы» весом 14,83 карата в ноябре 2019 года. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании Евгению Козенко.

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Отмечается, что цветные бриллианты с примесями бора и азота являются самыми дорогими. Особенно ценятся именно розовые и красные камни. По словам председателя правления фонда Fancy Color Research Foundation Идена Рачминова, «Дух розы» может оказаться самым дорогим розовым бриллиантом в истории.

По оценкам специалиста, стоимость камня может составить $60–65 млн, сообщает телеканал «360». В компании отказались назвать сумму, за которую планируется продать бриллиант.

Как уточняет телеканал «Звезда», самый дорогой драгоценный камень «Розовая звезда» весом 59,6 карата был продан в 2017 году аукционным домом Sotheby’s за $71 млн.

В конце января в Якутии обнаружили крупный алмаз массой почти 200 карат. Последний алмаз сопоставимого размера был добыт более 2,5 года назад.

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