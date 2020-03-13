Сегодня газета «Известия» отмечает день рождения

13 марта 1917 года вышел первый выпуск газеты «Известий». Полное название печатного издания было «Известия Петроградского Совета рабочих депутатов». Первый номер призывал к созыву Учредительного собрания, а после — к Октябрьской революции. С октября 1917 года «Известия» приобрели статус одного из официальных печатных органов новой власти. В 1992-м издание приватизировали, сохранив при этом бренд. Сегодня Мультимедийный информационный центр объединяет телевидение, радио и интернет. В холдинг входят каналы IZ.RU, РЕН ТВ, а также Пятый и 78 каналы в Санкт-Петербурге. Неоднократно «Известия» признавали самым цитируемым изданием. А 21 ноября 2017 года на ежегодной российской премии «Золотой луч» телеканал «Известия» получил спецприз в номинации «Открытие года».