Пятилетняя девочка сломала ногу при прыжках на батуте в Омской области

В Омской области проводится проверка по факту получения травмы пятилетней девочкой. Ребенок пострадал во время прыжков на батуте.

Инцидент произошел в Тевризе на местном аттракционе. По данным медиков, после прыжков на батуте у пятилетней девочки выявлен перелом большеберцовой кости. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Информация о происшествии появилась в местных СМИ, ей заинтересовались представители следственного комитета. По факту произошедшего проводится проверка. Следователи установили владельца аттракциона. Действиям предпринимателя дадут правовую оценку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Похожий случай был зафиксирован в Омске в развлекательном центре в 2018 году. Ребенок упал с батута и получил травму позвоночника. Из-за компрессионного перелома ребенок был ограничен в движении, его перевели на домашнее обучение. Родители добились выплаты компенсации в размере 120 тыс. рублей.