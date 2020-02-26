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Управляющую компанию на Урале оштрафовали из-за травмы ребенка

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Арбитражный суд Свердловской области постановил оштрафовать на 300 тыс. рублей управляющую компанию в Каменске-Уральском после травмы ребенка на детской площадке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что ООО «Горстройцентр» нарушило требования законодательства, оставив в свободном доступе качели-балансир с демонтированным основанием. 17 июля 2019 года там пострадала девочка. Лишь после этого опасную конструкцию убрали, пишет ТагилСити.Ру.

Ранее сообщалось, что в Калужской области вынесен приговор в отношении директора сельской школы после падения спортивных ворот на ученика. Мальчик получил перелом ноги. Руководительницу школы признали виновной в халатности.

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