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Стоимость биткоина впервые с апреля упала ниже $5 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Стоимость биткоина в пятницу, 13 марта, опустилась более чем на 30% и впервые с апреля 2019 года упала ниже психологической отметки $5 тыс., свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 03:50 мск биткоин дешевеет на 39,41% — до $4,776.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на 41,27% — до $4605. Таким образом, цена криптовалюты впервые с 15 апреля 2019 года опустилась ниже психологической отметки $5 тыс.

В начале февраля курс биткоина превышал отметку $10 179. Пик стоимости криптовалюты пришелся на декабрь 2017 года, тогда ее курс достиг почти $20 тыс.

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