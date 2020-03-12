Госдума приняла закон о всероссийской минуте молчания 22 июня

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о ежегодном проведении всероссийской минуты молчания в День памяти и скорби — 22 июня. Об этом сообщается в четверг, 12 марта, на сайте нижней палаты парламента.

«22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут впервые в оцепенении вся страна слушала и понимала, что началась агрессия против нашей страны», — отметила соавтор законопроекта депутат Ирина Яровая.

Именно в это время и в этот день авторы законопроекта — депутаты всех четырех фракций — предлагают ежегодно проводить общефедеральную минуту молчания.

Яровая выразила надежду, что страны бывшего СССР также поддержат эту инициативу.

Кроме этого, законопроект предусматривает распространение действие ряда норм закона «О днях воинской славы и памятных датах России» на мероприятия, посвященные памятным датам России. Авторы инициативы уверены, что это сделает более доступной для граждан информацию о подвигах воинов, погибших при защите Отечества, а также будет способствовать своевременному информированию россиян о проведении памятных мероприятий.

Законопроект о ежегодном проведении общефедеральной минуты молчания 22 июня в нижнюю палату парламента внесли депутаты Ирина Яровая, Игорь Лебедев, Николай Коломейцев и Михаил Емельянов в июле 2019 года.

В 2020 году отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны.

В военном параде на Красной площади в Москве покажут более 20 видов техники, которую раньше не привлекали для традиционного военного смотра. Парады также пройдут в 29 городах России.