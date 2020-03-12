В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

В Липецке отменили запланированный на 15 марта автомобильный крестный ход с молебном против коронавируса из-за введенного запрета на проведение массовых мероприятий в связи с опасностью распространения инфекции. Об этом в четверг, 12 марта, сообщают «Вести.Липецк».

Глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников, являющийся организатором мероприятия, написал в соцсети «ВКонтакте», что верующих просят «провести акафисты по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса».

В Липецкой области с 10 марта постановлением главы региона Игоря Артамонова введен режим повышенной готовности на территории региона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

10 марта Берников заявлял, что 15 марта он и его единомышленники совершат молебен у святого источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II, после чего отправятся на автомобилях в крестный ход по всему региону, сообщает НСН.

В области было подтверждено три случая коронавируса: у женщины 1961 года рождения и супружеской пары (1972 и 1981 года рождения), которые в начале марта вернулись из Италии.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире достигло 124,5 тыс. человек.

В России заболели уже 28 человек. О последних восьми случаях заражения стало известно накануне вечером. Среди них один ребенок, сообщает телеканал «360».

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире, пишет «Федеральное агентство новостей». Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.