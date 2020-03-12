В кабинете и доме заместителя мэра Иркутска прошли обыски

Обыски провели в кабинете и доме заместителя мэра Иркутска. Об этом 12 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотрудники Следственного комитета пришли в кабинет чиновницы и осмотрели документы, находящиеся там. Отмечается, что сама заместитель не появлялась на рабочем месте.

Также обыски провели у нее дома. В результате этого она была задержана. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.

Ранее, 2 марта, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, которого арестовали за взятку, пытался уничтожить улики прямо во время задержания. При следователях он проглотил листок, на котором были написаны разные суммы.