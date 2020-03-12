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Омские власти выделят на помощь больным ВИЧ 600 тыс. рублей

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Из бюджета Омской области выделят 600 тыс. рублей на помощь людям, живущим с ВИЧ. Аукцион за право оказания услуг медико-социальной помощи объявило Главное управление контрактной системы региона.

Сам контракт будет действовать с 20 марта по 10 декабря 2020 года. За это время подрядчик должен провести несколько акций. В месяц в среднем на это будет потрачено 70,6 тыс. рублей.

Как пишет ИА «Город55» со ссылкой на замглавного врача областного СПИД-центра Ольгу Агафонову, на 1 января 2020 года, в Омской области было зарегистрировано 20 633 случая заболевания ВИЧ-инфекцией. Если распределить финансирование по всем зараженным, то каждый может рассчитывать на медико-социальную помощь в размере 30 рублей, отмечает агентство.

11 марта сообщалось о полном излечении от ВИЧ второго в истории человека. Речь идет о жителе Лондона. Справиться с заболеванием мужчине помогла пересадка стволовых клеток костного мозга, которую сделали в рамках лечения рака, диагностированного у него.

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