Производительность труда на восьми омских предприятиях повысят на 10%

Новый национальный проект «Производительность труда» запустят на восьми омских предприятиях. Все они получат профессиональную поддержку в оптимизации производственных процессов.

В прошлом году ФЦК проводило очный отбор, по результатам которого в список включены: НПО «Мир», ОНИИП, «Омский бекон», Омский завод инновационных технологий, «Иртышское», «Русь», Омский электромеханический завод и «Знамя», отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН». «Рационализация логистики, внедрение системы 5С, переход к потоку единичных изделий, быстрая переналадка оборудования и другие инструменты «бережливости» выведут компании на новый уровень. В первый год реализации проекта предприятия смогут повысить производительность труда минимум на 10%», — пояснили в правительстве Омской области.

В конце февраля Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам назначил вице-премьеров России кураторами национальных проектов. Андрей Белоусов возьмется за проекты, касающиеся малого и среднего предпринимательства, производительности труда, а также международной кооперации и экспорта. Ранее президент Владимир Путин в интервью рассказал о целях нацпроектов в стране. Напомним, в 2019 году выделенные на реализацию национальных проектов 148 млрд рублей не были использованы.