Полиция Омска начала проверку видео с привязанными к машине санками

Полиция Омска начала проверку после появления в интернете видео с падением ребенка из санок, привязанных к едущему автомобилю. Личность водителя машины выясняется.

В действиях водителя усматривается нарушение ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»), сообщили в региональном управлении МВД.

Видеозапись инцидента, произошедшего на Моторной улице Омска, появилась в интернете ранее 8 марта. Очевидец, заснявший эпизод, назвал его «Отец года», однако в комментариях сообщили, что за рулем машины была женщина. На кадрах видно, что в какой-то момент ребенок выпадает из санок, но едущие сзади машины успевают затормозить и не задавить его.