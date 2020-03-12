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МИД Польши признал главную роль СССР в разгроме фашизма

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МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом. Глава ведомства Яцек Чапутович дал интервью российскому СМИ. Чапутович заявил, что не согласен с мнением некоторых политиков, которое скорее уже напоминает государственную позицию Польши о том, что СССР так же виноват в развязывании Второй мировой войны, как и Германия. Дипломат считает, что Советский Союз лишь отчасти несет ответственность за нападение Гитлера на Польшу в 1939 году. Поляки называют акт Молотова-Риббентропа молчаливым согласием Москвы на оккупацию Польши. Между тем документы, которые недавно опубликовало Министерство обороны РФ, подтверждают: до войны власти Польши вели активные переговоры с Гитлером.

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