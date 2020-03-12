Сотни жителей Курской области остались без света из-за кота

В Курской области из-за кота без электричества осталось более 800 человек. 3 марта в службу спасения поступило сообщение об отключении счета во Льгове.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в зону аварии попали свыше 250 жилых домов. Виновником произошедшего оказался кот. Животное забралось в трансформаторную подстанцию, передает «Курская правда». В тот же день подача электричества была восстановлена.

В конце февраля более 12 тыс. человек остались без электроснабжения из-за сильного мокрого снега и ветра в Воронежской области. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 30 бригад в составе 78 человек и 30 единиц спецтехники.