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Более 12 тыс. человек остались без электричества в Воронежской области

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Более 12 тыс. человек остались без электроснабжения из-за сильного мокрого снега и ветра в Воронежской области. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики России во вторник, 25 февраля.

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Массовые аварийные отключения в распределительных сетях начались с 6.00.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители 38 населенных пунктов (около 12 100 человек). Мощность отключенных потребителей — 8,3 МВт», — сказано в сообщении.

Температура воздуха составляет 0 ºС.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 30 бригад в составе 78 человек и 30 единиц спецтехники. Ликвидация последствий находится на особом контроле Минэнерго, а также Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

4 февраля сообщалось, что в Дагестане из-за массовых отключений электроэнергии без света остались более 30 тыс. человек.

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