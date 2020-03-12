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Двухуровневую развязку построят в Пензе

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Проект двухуровневой развязки на улице Мира в Пензе представили губернатору области Ивану Белозерцеву. На подготовку документации потребуется полгода.

«Если стоимость будет до 500 млн рублей, думаю, это подъемная сумма. Мы найдем возможность помочь городу и сделать двухуровневую развязку», – сказал глава региона. Городским властям предстоит определить, какие земельные участки отойдут под дорожный объект, и провести межевание. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Перемены ждут и одну из самых тихих улиц Западной поляны – улицу Попова. Чтобы сохранить зеленые насаждения, решено оставить ее двухполосной, а со стороны леса на всем протяжении улицы построить парковочные карманы.

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