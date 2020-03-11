Оборудование на 350 млн рублей закупят для онкодиспансера в Орле

Орловский онкодиспансер получит 350 млн рублей из бюджета РФ на новое оборудование. Планируется приобрести 24 единицы техники, включая роботизированную систему гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием, видеоэндоскопический комплекс для колоноскопии, эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций.

Будет проведено переоснащение клинико-диагностической лаборатории. В учреждении появится линейный ускоритель, сообщает InfoOrel.ru. В целях модернизации областной онкологической службы в прошлом году Орловская область закупила 40 единиц современного оборудования.

Как стало известно 25 февраля, исследователи из шведского Каролинского института пришли к выводу, что люди со второй группой крови меньше других подвержены риску онкологических заболеваний. Специалисты проанализировали медицинские данные нескольких тысяч пациентов, которые были собраны в течение 25 лет.