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В России предложили создать черный список за реабилитацию нацизма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России задумались о создании черного списка политиков, историков и депутатов, которые занимаются реабилитацией нацизма. Соответствующая инициатива содержится в докладе Московского бюро по правам человека, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Документ имеется в распоряжении «Известий».

Помимо этого в докладе предлагается провести детальную инвентаризацию памятных мест и мемориалов советским воинам, а также составить «красную книгу» памятников и активизировать выработку совместных резолюций, осуждающих расизм, ксенофобию, пропаганду национализма, нацизма, отрицание холокоста.

Глава Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод подчеркнул, что в преддверии юбилея победы всё чаще фиксируются случаи искажения исторической памяти и вандализма.

«Наиболее последовательно с символами Победы борются политические деятели из государств Центральной и Восточной Европы, в первую очередь Польши, Чехии, Украины, стран Балтии», — рассказал он, отметив, что только на территории Польши с 1997 по 2019 год было уничтожено 420 памятников.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 12 марта.

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