Прямой эфир

Экс-замглавы ФСИН Коршунову дали 9 лет колонии по делу о растрате

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. Решение вынес Замоскворецкий районный суд Москвы 11 марта, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Особая экономическая зона: осужден бывший замглавы тюремного ведомства
Как эксплуатировали заключенных и наживались на госконтрактах замдиректора ФСИН Олег Коршунов и его сообщники

Так, Коршунова признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»).

По одной из статей обвинения — получение взятки от компании «Энергоресурс» за помощь в выигрыше тендера (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — Коршунова оправдали.

По делу также проходят бывшие замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

По данным следствия, в 2016 году Коршунов и Алексеева привлекли предпринимательницу Марину Дюкову к участию в аукционах на поставку сахара и топлива для учреждений ФСИН по завышенной стоимости. При составлении документов Данилов применил повышающие коэффициенты к начальной цене контрактов. В результате государству был нанесен ущерб на сумму более 155 млн рублей. Дюкова заключила досудебное соглашение и в ноябре 2018 года была приговорена к 2,5 года колонии, а в июле вышла на свободу по УДО.

Экс-замглавы ФСИН задержали в сентябре 2017 года. Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате, взяточничестве и злоупотреблении полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе.

Расследование последнего эпизода продолжается. Предполагается, что с декабря 2015 по январь 2016 года Коршунов обеспечил заключение договора между ФГУП «СУ-23» и подконтрольной ему фирмой «Юнистрой» на строительство изолятора, заведомо зная, что у компании недостаточно средств для реализации объекта. В результате к моменту реорганизации «СУ-23» строительство не было завершено, хотя деньги поступили на счет компании. Коршунов обеспечил заключение допсоглашений с фирмой, но обязательства так и не были выполнены. Сумма ущерба бюджету оценивается по меньшей мере в 193 млн рублей.

В июле 2019 года Коршунова приговорили к семи годам колонии за растрату 263 млн рублей, выделенных для закупки обуви для заключенных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом
Ударивший Голунова экс-полицейский извинился перед ним в суде

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020