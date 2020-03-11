Экс-замглавы ФСИН Коршунову дали 9 лет колонии по делу о растрате

Бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. Решение вынес Замоскворецкий районный суд Москвы 11 марта, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Так, Коршунова признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»).

По одной из статей обвинения — получение взятки от компании «Энергоресурс» за помощь в выигрыше тендера (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — Коршунова оправдали.

По делу также проходят бывшие замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

По данным следствия, в 2016 году Коршунов и Алексеева привлекли предпринимательницу Марину Дюкову к участию в аукционах на поставку сахара и топлива для учреждений ФСИН по завышенной стоимости. При составлении документов Данилов применил повышающие коэффициенты к начальной цене контрактов. В результате государству был нанесен ущерб на сумму более 155 млн рублей. Дюкова заключила досудебное соглашение и в ноябре 2018 года была приговорена к 2,5 года колонии, а в июле вышла на свободу по УДО.

Экс-замглавы ФСИН задержали в сентябре 2017 года. Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате, взяточничестве и злоупотреблении полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе.

Расследование последнего эпизода продолжается. Предполагается, что с декабря 2015 по январь 2016 года Коршунов обеспечил заключение договора между ФГУП «СУ-23» и подконтрольной ему фирмой «Юнистрой» на строительство изолятора, заведомо зная, что у компании недостаточно средств для реализации объекта. В результате к моменту реорганизации «СУ-23» строительство не было завершено, хотя деньги поступили на счет компании. Коршунов обеспечил заключение допсоглашений с фирмой, но обязательства так и не были выполнены. Сумма ущерба бюджету оценивается по меньшей мере в 193 млн рублей.

В июле 2019 года Коршунова приговорили к семи годам колонии за растрату 263 млн рублей, выделенных для закупки обуви для заключенных.