Высокопоставленный полицейский сбил ребенка в Подмосковье

В Московской области высокопоставленный сотрудник полиции сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом в среду, 11 марта, сообщает РЕН ТВ. По его данным, виновником ДТП стал замруководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила телеканалу факт ДТП в подмосковном городе Дмитрове.

«На автодороге Москва–Дмитров–Дубна, на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП с участием водителя, управляющего автомобилем Hyundai, и 4-летним ребенком, который переезжал проезжую часть на самокате в сопровождении его матери», — рассказала Волк.

По ее словам, водитель оказал ребенку первую помощь, вызвал на место бригаду скорой помощи и дождался сотрудников ГИБДД. Мальчик был госпитализирован с травмами.

Результаты медицинской экспертизы показали, что водитель находился в трезвом состоянии. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

7 марта сообщалось, что в результате ДТП в Ленинградской области погиб ребенок. Женщина, выбежавшая на дорогу, чтобы оказать ему помощь, была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.