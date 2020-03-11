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Высокопоставленный полицейский сбил ребенка в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Московской области высокопоставленный сотрудник полиции сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом в среду, 11 марта, сообщает РЕН ТВ. По его данным, виновником ДТП стал замруководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила телеканалу факт ДТП в подмосковном городе Дмитрове.

«На автодороге Москва–Дмитров–Дубна, на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП с участием водителя, управляющего автомобилем Hyundai, и 4-летним ребенком, который переезжал проезжую часть на самокате в сопровождении его матери», — рассказала Волк.

По ее словам, водитель оказал ребенку первую помощь, вызвал на место бригаду скорой помощи и дождался сотрудников ГИБДД. Мальчик был госпитализирован с травмами.

Результаты медицинской экспертизы показали, что водитель находился в трезвом состоянии. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

7 марта сообщалось, что в результате ДТП в Ленинградской области погиб ребенок. Женщина, выбежавшая на дорогу, чтобы оказать ему помощь, была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

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