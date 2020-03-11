Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты за границу

Авиабилеты за границу подорожают, об этом предупредили россиян в Ассоциации туроператоров страны. Причина — ослабление рубля по отношению к доллару и евро после падения цен на нефть. Сегодня последний день, когда можно купить билет на самолет по старому курсу — 73,5 рубля за евро и 66,5 рублей за доллар. Правда, эксперты отмечают, что из-за распространения коронавируса цены на некоторые направления могут остаться прежними или даже понизиться.