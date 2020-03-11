Три человека погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае

Три автомобиля столкнулись на трассе М-4 «Дон» на территории Геленджика. Один человек погиб на месте, двое скончались по пути в больницу.

Авария произошла на Михайловском перевале. По данным ГИБДД, автомобиль Mazda CX5 лоб в лоб столкнулся с «ВАЗ-2110». Затем обе машины отбросило на Datsun. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Водитель Mazda и пассажир «ВАЗа» умерли во время транспортировки в больницу. Второй пассажир «ВАЗа» госпитализирован, сообщают «Кубанские новости».

По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла при выезде иномарки на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» на территории Ростовской области четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и автобуса. Еще пять человек получили травмы и были госпитализированы.