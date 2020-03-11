Прямой эфир

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом в среду, 11 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, еще пять человек получили травмы и были госпитализированы.

В свою очередь, пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области подтверждает факт ДТП, однако не уточняет числа пострадавших.

Ранее, 7 марта, сообщалось, что при столкновении двух автомобилей в Республике Коми погибли шесть человек, двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Академик РАН пострадал в ДТП в Москве
Во Владимирской области произошло массовое ДТП со школьным автобусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020