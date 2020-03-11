Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом в среду, 11 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, еще пять человек получили травмы и были госпитализированы.

В свою очередь, пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области подтверждает факт ДТП, однако не уточняет числа пострадавших.

Ранее, 7 марта, сообщалось, что при столкновении двух автомобилей в Республике Коми погибли шесть человек, двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии.