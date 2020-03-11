Прямой эфир

Назван еще один подозреваемый в нападении на центр науки и культуры РФ в Киеве

0
Фото: СК РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России установил личность еще одного гражданина Украины, причастного к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве. Об этом в среду, 11 марта, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Последовали премьеру: что изменит новое украинское правительство
Кабмин призван протолкнуть радикальные реформы Владимира Зеленского

Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, к нападению причастен 30-летний гражданин Украины Богдан Тицкий. «В настоящее время следствием проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление возможного участия Тицкого и в иных преступлениях, совершенных против интересов Российской Федерации, а также на установление иных лиц, причастных к подобным преступлениям», — говорится в сообщении.

Главное следственное управление СК РФ продолжает расследование уголовного дела по факту нападения на российский центр в Киеве. Оно было совершено в феврале 2018 года. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

В рамках расследования было установлено, что радикально настроенные лица также демонстративно сожгли Государственный флаг России. По данному факту Следственный комитет возбудил дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации).

В марте 2019 года двое участников украинской националистической организации «С14» (запрещена в РФ), Сергей Мазур и Александр Войтко, были заочно арестованы судом по ходатайству СК России. Их обвиняют в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве и надругательстве над флагом РФ.

18 февраля 2018 года в Киеве радикалы после участия в антироссийской акции, в ходе которой было совершено нападение на Российский центр науки и культуры, собрались на площади Независимости, где демонстративно сожгли Государственный флаг Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом
В Киеве усилили охрану Российского центра науки и культуры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020