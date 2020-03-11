В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса, и сейчас необходимо свести к минимуму его последствия. Такое заявление в среду, 11 марта, сделал министр финансов страны Мартин Хельме в интервью телеканалу ETV.

«Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать», — сказал Хельме.

Он отметил, что сейчас правительство работает над тем, чтобы минимизировать эффект от этого кризиса и, возможно, извлечь из него даже пользу. Вместе с тем власти столкнулись со сложностью разработки стратегии, так как ситуация меняется слишком быстро.

«Мы видим, что всё произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте — двух недель. Первый вывод — такой плохой «видимости», как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца», — подчеркнул министр.

В разговоре с журналистами чиновник заверил, что, несмотря на грядущие сложности в экономике, правительство не планирует урезать бюджетные расходы.

«Мы очевидно в фазе экономического спада, и самое плохое, что можно сделать в такой фазе, — это сокращение государственных расходов, которое усиливает спад. Все-таки очень большая часть экономики связана с государственными инвестициями и зарплатами публичного сектора. Если мы начнем их урезать, то мы усилим спад», — добавил Хельме.

10 марта конгресс США одобрил законопроект, который позволяет выдавать кредиты европейским государствам, бывшим союзникам СССР, вступившим в НАТО после 1 марта 1999 года. Таким образом, и Эстония может рассчитывать на данную финансовую поддержку, так как вступила в альянс в 2004 году.